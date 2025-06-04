【日本生命セ・パ交流戦２０２５】◆日本ハム・細野晴希―阪神・デュプランティエ（１８時・エスコンＦ）◆楽天・滝中瞭太―ＤｅＮＡ・ケイ（１８時・郡山）◆西武・菅井信也―ヤクルト・アビラ（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・種市篤暉―巨人・山崎伊織（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・エスピノーザ―広島・アドゥワ誠（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・大関友久―中日・金丸夢斗（１８