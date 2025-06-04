ルヴァン杯プレーオフラウンド第１戦の４試合が４日、各地で行われた。リーグ戦で９戦未勝利と苦戦している福岡だが、ホームでの広島戦は、後半１０分のＦＷウェリントンの得点が決勝点となり、１―０で勝利した。Ｃ大阪はホームで横浜ＦＣに４―１で快勝。後半１０分にＭＦ香川が先制点を決めると、ブエノ、ハットンがゴールを奪い、後半アディショナルタイムに失点したが、直後に中島が４点目を決めて、第２戦に向けて大き