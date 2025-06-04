日本水連は４日、都内で常務理事会を開き、世界水連が、ドーピングを容認する大会などに参加した選手、関係者らをいかなる競技会やイベントからも除外する方針を示したことを受け、同方針に準ずることを確認した。理事会後、金子日出澄専務理事が取材に応じ「そういうところに関わった選手、役員については（日本水連での）登録ができないなど（世界水連に）準じたスタンスを取る」と説明した。「エンハンスト・ゲームズ」の主