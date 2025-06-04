『らあめん花月嵐』は、創業33周年を記念して豪華プレゼントが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを2025年6月4日(水)〜6月15日(日)に開催中。 らあめん花月嵐「フォロー＆リポストキャンペーン」  ・実施期間：6月4日(水)〜6月15日(日)・キャンペーン豪華賞品(1)純金カード(3万円相当)：3名様 純金カード(3万円相当)(2)Amazonギフト券(3,300円分)：30名様 『らあめん花月嵐』はは、創業33周年を記念