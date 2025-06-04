（資料写真）４日午後４時５分ごろ、小田原市板橋の小田原厚木道路上り線につながる道路で、男性のオートバイが右側の壁に衝突した。男性は病院に搬送されたが、意識不明の重体。神奈川県警第２交通機動隊が男性の身元を調べている。同隊によると、現場は１車線で左カーブ。影響で、小田原厚木道路上り線は午後４時半から同９時２５分ごろまで、小田原西インターチェンジ（ＩＣ）─荻窪ＩＣ間で通行止めとなった。