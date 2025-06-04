上手におしゃれをして憧れの女のコになりたい♡ そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、落ち着きのある「チェック柄スカート」の着回しコーデを4つご紹介します。トップスや履き物によってさまざまな系統のコーデを楽しめちゃう！Item 着回すアイテムはこちら♡チェック柄スカート落ち着きのあるチェック柄。あえて攻めすぎてないハンパ丈で純粋さをアピールするのが上級テク。チェック柄スカート 5,090円／NADIA F