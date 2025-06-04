[ワシントン ４日 ロイター] - 米ＡＤＰリサーチ・インスティテュートが４日発表した５月の全米雇用報告によると、民間雇用者数は３万７０００人増となり予想を大きく下回り、増加幅は２０２３年３月以来、２年超ぶりの低水準となった。ロイター調査によるエコノミスト予想は１１万人増だった。４月は６万２０００人増から６万人増に下方修正された。ただ、５月のデータは、トランプ米政権の関税措置を巡る不確実性の中で徐々に緩