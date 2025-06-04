韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「ㅇㅅㅇ」の意味は？「ㅇㅅㅇ」という文字を見たことはありますか？ヒントは、文末に使うことが多いです。いったい、「ㅇㅅㅇ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ぼんやりした顔、無表情な顔」で