アサヒ飲料は、6月5日の「世界環境デー」に合わせて、CO2を吸収する機能を持つ「CO2を食べる自販機」を東京・東急プラザ銀座地下2階で6月4日・5日の2日間限定で展示している。今回設置されているのは、本物の木材と融合した特別仕様の自販機で、「CO2を食べる自販機」のコンセプトでもある「都会に森をつくる」というコンセプトを具現化したもの。身近な自販機を通じて、生活者に脱炭素社会の未来をより身近に感じてもらい、環境に