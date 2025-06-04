9回途中から登板し、2季ぶりのセーブを挙げた楽天・加治屋＝楽天モバイルパーク楽天が継投で逃げ切り勝ち。打線は一回に渡辺佳の2点二塁打で先制し、二回は小郷のソロ本塁打で加点した。内は6回を無失点。七回以降は4投手でつなぎ、加治屋は2季ぶりセーブ。DeNAは反撃が遅れ、連勝が5で止まった。2回、本塁打を放ちコーチとタッチを交わす楽天・小郷（中央）。DeNAの捕手山本＝楽天モバイルパーク