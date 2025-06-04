2024年の「第66回グラミー賞」で6部門ノミネートされ、「Flowers」で年間最優秀レコードと最優秀ポップ・パフォーマンス（ソロ）を受賞した歌手マイリー・サイラス（32）が、昨年「エスプレッソ」がヒットしたサブリナ・カーペンターの体を心配している。14歳の時にドラマ「シークレット・アイドルハンナ・モンタナ」で一躍スターの仲間入りを果たしたマイリーは