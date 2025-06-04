中日戦に先発したソフトバンク・前田純＝みずほペイペイドームソフトバンクの前田純が自己最長の8回を2安打無失点で2勝目。10奪三振も最多と好投した。打線は二回に栗原と野村の2ランで4点。6―0の八回には佐藤直が2季ぶりのアーチとなる2ラン。中日は九回に2点を返すのがやっと。