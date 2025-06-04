超能力ブームが起きた1970年代に“超能力少年”としてメディアに登場し、「エスパー清田」と称された清田益章氏(63）は現在も独自の活動を続けている。ジャーナリストの深月ユリア氏がこのほど、イベントに登場した清田氏を取材した。 【写真】63歳になった清田氏今も「スプーン曲げ」を披露している ◇◇◇ 70～80年代にスプーン曲げなどの念力や