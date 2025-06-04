1945年5月14日、名古屋城が焼け落ちた大規模な空襲から2025年で80年が経った。高齢化で当時を知る人が減少する中、戦争体験者の「生きた言葉」を、動画として未来につなぐ取り組みが始まっている。 ■名古屋城も燃えた…80年経っても消えない「戦争の記憶」 名古屋市名東区にある戦争と平和の資料館「ピースあいち」には、太平洋戦争による空襲被害を伝える写真や、戦時下の暮らしの道具など、数多くの資料が展