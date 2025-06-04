6月3日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』にて、番組MCの藤本美貴が家族の挨拶事情を明かした。【関連】藤本美貴、“子持ち様論争”に母親として私見「周りに『すみません』って言えるかどうか」番組では今回、元サッカー日本代表で、3児の父親でもある内田篤人がゲストとして登場。MCの藤本・横澤夏子とトークを展開する中、妻からママ友と会った際の姿勢の悪さや挨拶について注意された経験があると明かす場面があった。