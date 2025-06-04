6月3日、森戸知沙希がInstagramを更新した。【写真】ほっそり美スタイル際立つ全身SHOTなども公開森戸は、自身のInstagramアカウントにて、「ナッツはとっても合わせやすい〜〜」「どなたでも着やすいお色かなと思います！！！」と、ディレクターを務めるアパレルブランド“SunladyTokyo”のチェックシャツをおすすめしつつ、シャツにクロップド丈のトップスやデニムを合わせ、ほっそりとしたお腹を見せたコーディネートの写真を複