【モデルプレス＝2025/06/04】三代目 J SOUL BROTHERSが6月4日、全国ドームツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 “KINGDOM”」東京ドーム公演を開催。小林直己、岩田剛典、OMI（※「O」はストローク付き／登坂広臣）が囲み取材に応じ、初の単独スタジアムライブについて語った。【写真】三代目JSBのド派手ライブ◆三代目JSB、初単独スタジアムライブ名で試行錯誤前日3日に報じられた長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督の死去