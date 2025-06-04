【モデルプレス＝2025/06/04】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが6月4日、都内で開催された「第44回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』発表・授賞式」に出席。3日に肺炎のため亡くなった長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督への思いを語った。【写真】DAIGO＆北川景子の息子がウィッシュポーズ◆DAIGO、長嶋茂雄さん偲ぶ3日に肺炎のため亡くなった長嶋さんが過去に同賞を受賞していたという話題になると、巨人フ