¸©µÄ²ñ¤Ï£´Æü¤Ë°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢£²¤Ä¤Î²ñÇÉ¤«¤é£´¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬¸©¤Î¹Í¤¨¤ò¼Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Á¤®¼«Ì±ÅÞµÄ°÷²ñ¡¦¾®¿ûÅ¯ÃËµÄ°÷¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞÆÊÌÚ¸©µÄÃÄ¡¦ÌîÂ¼¤»¤Ä»ÒµÄ°÷¡¢¤È¤Á¤®¼«Ì±ÅÞµÄ°÷²ñ¡¦¿ùÅÄ¸÷µÄ°÷¡¢¤È¤Á¤®¼«Ì±ÅÞµÄ°÷²ñ¡¦°¤Éô¼÷°ìµÄ°÷¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¤¦¤Á¾®¿ûµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é»Ô¤È±öÃ«Ä®ÃÏ¶è¤Ø¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤µ¤¯¤é»Ô¤È±öÃ«Ä®¤Ï