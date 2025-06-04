フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中のバラエティ番組『平子と小宮のずっと高円寺にいるテレビ』(隔週水曜20:00〜)では、4日・18日の配信回にロックバンド・マカロニえんぴつのはっとりがゲスト出演する。『平子と小宮のずっと高円寺にいるテレビ』この番組は、東京・高円寺在住で高円寺をこよなく愛する平子祐希(アルコ＆ピース)と小宮浩信(三四郎)が初タッグを組み、毎回必ず高円寺で収録・ロケを行い、高円寺の魅力を発