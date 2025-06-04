日本代表は今月5日に、オーストラリア・パースで同国代表と2026FIFAワールドカップ（W杯）3次予選を戦う。対戦相手のオーストラリアは、ここまで同予選8試合3勝4分1敗の勝点13で、グループCでW杯出場圏内の2位につけている。勝点10で3位につけるサウジアラビアとは、勝点差3に加えて得失点差が9ポイント離れており、サッカルーズ（サッカーオーストラリア代表の愛称）は日本戦で勝利すればW杯出場をほぼ手中に収めることができる。