日向坂46の小坂菜緒（22）、富田鈴花（24）、平尾帆夏（21）の3人が7日に岩手県で行われる野外音楽フェス「CHAGUCHAGUROCKFESTIVAL2025」に出演予定だったが、スケジュールの都合により欠席することを4日、公式サイトで発表した。公式サイトは「『CHAGUCHAGUROCKFESTIVAL2025』小坂菜緒、富田鈴花、平尾帆夏欠席のお知らせ」と題して更新され「6月7日(土)15:00〜出演予定の『CHAGUCHAGUROCKFESTIVAL20