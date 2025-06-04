男性７人組ダンス＆ボーカルグループ・三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳが４日、東京ドームで、全国５都市７公演を巡る８度目のドームツアー「ＫＩＮＧＤＯＭ」の東京公演を開催した。１１月１０日にメジャーデビュー１５周年に迎えることを記念し、１０月４、５日に大阪・ヤンマースタジアム長居で初の単独スタジアムライブを開催することを発表した。無敵の７人がドームの上を行く“夢の場所”にたどり着いた。冒頭Ｍ