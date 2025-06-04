有森裕子氏日本陸上競技連盟の今月の役員改選で、尾県貢会長（65）が退任し、女子マラソン五輪メダリストの有森裕子副会長（58）が新会長の最有力候補となっていることが4日、関係者への取材で分かった。5日の理事会で新理事候補を承認し、今月下旬の評議員会で正式に新理事を選出。その後の理事会で新理事による互選を行う。就任すれば女性、五輪経験者では初の会長となる。岡山県出身の有森氏は女子マラソンで1992年のバル