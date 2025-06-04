気象庁は４日午後７時半頃、関東地方に大雨に関する気象情報を発表した。気圧の谷や日中の気温の上昇により大気の状態が不安定になっていることから、夜遅くにかけて雷を伴った激しい雨が降り、大雨になる見込みとしている。予想される１時間降水量は多い所で、関東地方南部が４０ミリ、関東地方北部が３０ミリ。栃木県佐野市では午後７時１０分までの１時間に４４・０ミリ、埼玉県越谷市では午後７時１３分までの同じく１時