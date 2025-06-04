ドジャース・大谷翔平投手の通訳を務め、ドジャースでの本職はデータ分析というウィル・アイアトン氏の母・チャロさんが４日、日本テレビ系「日本テレビ系「人生が変わる１分間の深イイ話」にＶＴＲで出演。実は吉本興業と深〜イ関係があることが明かされ、今田耕司や後藤輝基らが「え〜〜っ？！」と仰天した。アイアトン通訳の母はフィリピン人、父は日系アメリカ人で、ワーナーブラザーズジャパンの社長を務めたウィリアム・