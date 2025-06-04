「西武４−２ヤクルト」（４日、ベルーナドーム）ヤクルトは接戦を落とし、今季最悪の７連敗で借金も今季ワースト更新の１９に。プロ野球ワースト更新中の連続試合２得点以下は１４となった。西武先発の渡辺に５回まで無得点。六回に宮本の二塁打からオスナの二ゴロで三塁へ進め、サンタナの内野ゴロで１点を奪った。八回には２死二塁から、オスナの内野安打と源田の悪送球で２点目を奪ったが、あと１点が遠かった。◇ヤク