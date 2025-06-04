サッカー日本代表は４日、２６年Ｗ杯アジア最終予選・オーストラリア戦（５日）が行われるパーススタジアムで前日調整。会見には森保一監督と主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が出席した。森保監督は「Ｗ杯本大会まで時間がある中、どういう時間の使い方をしたいか」と会見で問われ、「我々の目標はＷ杯で優勝すること」と改めて強調。「目標ありきで考えるのではなく、一戦一戦、一回一回の活動を積み上げで、最後、夢や目標を