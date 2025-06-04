◆テニス▽全仏オープン（４日、フランス・パリ）【パリ４日＝吉松忠弘】２０１８年女子ダブルス準優勝で、世界ランキング４３位の穂積絵莉（日本住宅ローン）が、全仏の日本女子として、女子ダブルス７年ぶりの４強入りを果たした。ウリケ・アイケリ（ノルウェー）とのペアで、イリナカメリア・ベグ（ルーマニア）、ヤニナ・ウィックマイヤー（ベルギー）組に６−４、６−３のストレート勝ちを収めた。約４０分間の雨の中断