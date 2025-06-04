女優の松岡茉優（30）が3日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。親交の深い女優について語った。自宅に人を招くハードルが低いという松岡。吉田羊も自宅に招いたことがあると明かした。お互い好きな弁当を買って松岡宅で一緒に食べたといい「汁物だけは作りました」と手料理をふるまったことも告白。吉田について「羊さん優しいんですよ。私の人生の岐路とか悩みとか、本当に真剣に聞いてく