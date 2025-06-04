4日、『第44回ベスト・ファーザー イエローリボン賞』発表・授賞式が行われ、ミュージシャンのDAIGOさんが「芸能部門」を受賞しました。【写真を見る】【 DAIGO 】故・長嶋茂雄さんへの想いを語る「まさに野球界のスーパースター」巨人ファンとして追悼巨人ファンとしても知られるDAIGOさんは、授賞式後の囲み取材で、今月3日に亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督が第2回のベストファーザー賞を受賞していることを聞くと、“お