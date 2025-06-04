福岡―広島前半、福岡・安藤（中央）とゴール前で競り合う広島・ジェルマン＝ベススタJリーグ・YBCルヴァン・カップ・プレーオフ第1戦（4日・ベスト電器スタジアムほか＝4試合）2大会ぶりの優勝を目指す福岡が広島に1―0で先勝した。湘南は磐田を2―0で退け、柏は東京Vに3―0で快勝。C大阪は香川の得点などで4―1で横浜FCに勝った。8強入りを懸けたプレーオフはホームアンドアウェー方式で、第2戦は8日に行われる。