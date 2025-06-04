◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天3-1DeNA（4日、楽天モバイルパーク）DeNAの“鬼門”となっている交流戦2試合目。球団名が変更となった2012年以降、交流戦の2試合目の成績は2勝10敗と大きく負け越しています。さらに、ここ2年はいずれも楽天相手に、打線が投手陣を助けられずに敗れていました。なんとしても勝利したいDeNAですが初回、楽天の5番・渡邊佳明選手にタイムリーツーベースを放たれ、2-0と先制を許します。さらに2回には、小