◆日本生命セ・パ交流戦ソフトバンク8―2中日（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは交流戦での2連勝を飾った。貯金は今季最多の2となった。打線は2回、昨季までソフトバンクに在籍した三浦瑞樹に対し、無死一塁から栗原陵矢が右越えの3号2ランを放った。不振で苦しんでいた栗原の19試合ぶりの一発で先制すると、なお1死二塁から野村勇が5号2ランを放ち、さらに2点を追加した。先発の前田純は力強い真っすぐを生か