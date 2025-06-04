◆YBCルヴァン・カップPOラウンド第1戦福岡1―0広島（4日、福岡・ベスト電器スタジアム）YBCルヴァン・カップで2年ぶりの優勝を狙うアビスパ福岡が、8強入りを懸けたホームアンドアウェー方式のプレーオフ（PO）ラウンド第1戦で広島に勝利した。負傷者が多くJ1リーグ戦で9試合勝ちがない福岡は、長身FWウェリントンが5月3日のJ1リーグ広島戦以来、約1カ月ぶりに先発出場。1トップのウェリントンを起点としたプレスで積極的