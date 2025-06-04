OKAMOTO'S・ハマ・オカモトと齋藤飛鳥によるテレビ朝日系音楽トーク番組『ハマスカ放送部』（毎週月曜深0：15）。アイドルグループ・SCRAMBLE SMILE（スクランブルスマイル）が9日の放送に初出演が決定した。【写真】新曲「SUPER MOMMY GIRLS」がテレビ東京系バラエティー『ゴッドタン』の9月度エンディングテーマに決定したHey!Mommy!SCRAMBLE SMILEは、2024年9月に渋谷・Veats SHIBUYAでデビューした6人組アイドルグループ