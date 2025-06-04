福岡県警筑紫野署は4日、太宰府市国分2丁目付近の道路上で3日午後5時40分ごろ、通行中の小学生男児が車に乗った見知らぬ男から暴言を吐かれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は2人組で、10〜20代だったという。