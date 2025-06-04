ユーチューバーグループ「ヘラヘラ三銃士」が４日、ユーチューブチャンネルを更新。メンバーのありしゃんが双子を出産したことを報告した。ありしゃんは昨年１２月に結婚と妊娠を発表していた。動画ではメンバーのまりな、さおりんが生まれたばかりの双子と初対面。さおりんは「かわいい！パパ似じゃない？」、まりなは「感無量だよね」と笑顔を見せた。自身の出産を振り返ってありしゃんは「本当に命がけだなって思いました