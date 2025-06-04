◇交流戦巨人3―5ロッテ（2025年6月4日ZOZOマリン）巨人の6年目左腕・井上温大投手（24）が交流戦初戦となった4日のロッテ戦（ZOZOマリン）で今季10度目の先発登板。2回に2本塁打を浴びて3点先制を許すなど3回までに5点を失って7回5安打5失点で降板し、両リーグワーストタイの今季5敗目（3勝）を喫した。国民的スーパースターで、巨人の終身名誉監督だった長嶋茂雄さんが前日3日、肺炎のため89歳で死去。巨人は同日のロ