◇プロ野球交流戦 ロッテ5-3巨人（4日、ZOZOマリン）パ・リーグ6位のロッテがセ・リーグ3位巨人との“交流戦開幕戦”で勝利しました。試合後のヒーローインタビューでは山本大斗選手、藤岡裕大選手、石川柊太投手が登場。石川投手はここまで先発6試合で0勝2敗と勝利から見放されていましたが、この日の試合で7回無失点。ソフトバンクから今季新加入した33歳の右腕が念願の移籍後初勝利をつかみ取りました。石川投手は「まずホッと