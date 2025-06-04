新紙幣への両替を受け付けるなどとうそを言い、顧客から現金をだまし取ったとして、埼玉県警深谷署は４日、群馬銀行の元行員の男（２５）を詐欺容疑で逮捕した。同行は１６の個人と法人から計５５３５万円をだまし取ったとして、昨年９月に懲戒解雇していた。同署の発表によると、男は昨年９月３日、埼玉県深谷市の会社役員男性（当時６２歳）に対し、「新札両替のノルマがある」などと話し、男性から現金５０万円をだまし取っ