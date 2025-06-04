12人組アイドルグループ「可憐なアイボリー」が4日、都内で、メジャー1stシングル「それは好きってこと／恋のガイドブック」発売記念イベントを行った。同グループは世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」と芸能事務所ツインプラネットの合同で企画されたオーディション「TIF de Debut 2021 by TWIN PLANET」で選ばれた8人と、24年開催の新メンバーオーディションで選出された4人で構成。クリエーターユニット