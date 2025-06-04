だいじなくまさん仕事から疲れて帰ると、おにぎりがテーブルに。息子の優しさに涙が止まらない／ちゃんぺんとママぺんの平凡だけど幸せな日々（1）SNSで話題沸騰中の「ちゃんぺんママぺん」シリーズ！平日は子どもたちのために仕事を掛け持ちして頑張るママぺん。そんな忙しいママぺんを気遣い、息子のちゃんぺんは「おかえり」と海苔で書かれた手作りのお弁当を用意したり、ベランダから花火の動画を撮影しておいたりと、感動的な