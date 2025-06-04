「日本ハム５−４阪神」（４日、エスコンフィールド）日本ハムがアーチの応酬を制し、リーグ一番乗りで３０勝到達。貯金を再び今季最多の９とした。初回２死三塁から郡司の中前適時打で先制。二回には万波のリーグトップに並ぶ１１号中越えソロで追加点。同点とされた直後の四回には、山県のプロ初本塁打となる左越え２ランで勝ち越した。五回にも万波が中前適時打を放った。殊勲のルーキーはお立ち台ではにかみながら「や