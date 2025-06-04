NGT48が4日、この日発売になった11枚目シングル「希望列車」の発売記念CDお渡し会を新潟市の万代シテイパークで開催した。前日3日から2日間行われ、メンバー35人全員が参加した。新潟で、全員でのCDリリースイベントを行ったのは18年10月発売の4枚目シングル「世界の人へ」以来。今回は予約なしの現地即売会という初めての形式になった。◇◇◇発売日は晴天に恵まれた。センターを務める大塚七海（24）は「青空の下、メンバ