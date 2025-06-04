歌手、タレントのDAIGO（47）が4日、「第44回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」芸能部門を受賞し、都内で行われた発表授賞式に登場した。妻北川景子（38）とともに、4歳女児と1歳男児を子育て中。受賞の喜びを「分かりやすく言うとMAK。身に余る光栄」と“DAI語”で語った。父親としての日常について、「妻はとてもきれいな女優なのですが、撮影が忙しい時は僕が料理をして、家庭を支えたりしています」と笑顔。長女の幼稚