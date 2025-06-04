三代目J SOUL BROTHERSが4日、東京ドームでドームツアー東京公演を開催した。アンコールでは、10月4日と5日に、大阪・ヤンマースタジアム長居でグループ初となる単独スタジアムライブ「三代目J SOUL BROTHERS 15th Anniversary STADIUM LIVE“JSB FOREVER〜ONE〜”」開催を発表した。長居での2DAYSを発表すると、MATE（ファンの総称）からこの日最大の歓声が上がった。OMI（38）は公演前に取材に応じ、「ことあるごとにメ