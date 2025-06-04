三代目J SOUL BROTHERSが4日、東京ドームでドームツアー「三代目J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025“KINGDOM”」東京公演を開催した。グループ8度目のドームツアーで、5月のベルーナドーム公演を皮切りに5会場7公演を開催。デビューから音楽シーンに名を刻み続けてきた不動の7人が、さらなる挑戦を続ける意志を掲げ、ステージに立った。ファンが見たい三代目を余すところなく見せた。巨大スクリーンの中から7人が姿を現すと、