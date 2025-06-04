国内屈指の人気リゾート地「沖縄」。美しい海とビーチ、宮古島や石垣島をはじめとする離島、沖縄の歴史・文化を象徴する首里城など、見どころがたくさんあります。東京バーゲンマニア編集部は、沖縄県内のおすすめの宿を紹介します。長期滞在向けのコンドミニアムも人気今回紹介するのは、「楽天トラベルアワード2024」（注1）で「ゴールドアワード」を受賞した7施設です。全施設紹介します。（1）AQUASENSE Hotel＆Resort全室西側