築地銀だこは、2025年6月5日から「 夏の銀だこLINEギフトキャンペーン」を開催します。1人2回まで参加可能築地銀だこの店頭で使える「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース 8個入り）」1舟引換チケット×3枚を友だちに贈ると、本人も「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース 8個入り）」1舟引換チケットが貰えるキャンペーンを開催します。先着3万セット限定で、1人2回まで参加可能です（同じ友だちへのギフト可能）。LINEギフト特設サイト